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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 00:0793

В Сумах побили мировой рекорд в марафоне

Правда, бежали восемь человек эстафетой.

26 ноября в Сумах провели забег в рамках #МарафонЯкийНіхтоНеХочеБігти.

На Студенческом пляже восемь бегунов-любителей из Сум пробежали марафон эстафетой по 5 с небольшим километров каждый. Вместе их время составило 1 час 59 минут и 33 секунды, что лучше мирового рекорда!

Спорт Забег Легкая атлетика
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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