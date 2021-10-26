В Сумах побили мировой рекорд в марафоне

26 ноября в Сумах провели забег в рамках #МарафонЯкийНіхтоНеХочеБігти.
На Студенческом пляже восемь бегунов-любителей из Сум пробежали марафон эстафетой по 5 с небольшим километров каждый. Вместе их время составило 1 час 59 минут и 33 секунды, что лучше мирового рекорда!
Вже цієї п'ятниці відбудеться забіг #марафонякийніхтонехочебігти у м. Суми....
Race Project запрошує на благодійний забіг Святого Миколая....
30-31 октября в Ужгороде прошел чемпионат Украины по легкоатлетическому кроссу....
Сегодня, 31 октября, в сумском аэропорту было людно....
Традиционный уже забег в сумском аэропорту в этом году намечен на 31 октября....