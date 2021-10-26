В Сумах побили мировой рекорд в марафоне Правда, бежали восемь человек эстафетой.

26 ноября в Сумах провели забег в рамках #МарафонЯкийНіхтоНеХочеБігти.

На Студенческом пляже восемь бегунов-любителей из Сум пробежали марафон эстафетой по 5 с небольшим километров каждый. Вместе их время составило 1 час 59 минут и 33 секунды, что лучше мирового рекорда!