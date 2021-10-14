На Сумщине насмерть сбили пешехода (видео) В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня, около 18 часов, в городе Ворожба, 50-летний мужчина погиб на месте.

Как предварительно установили сотрудники полиции, 49-летний водитель автомобиля «Рено» совершил наезд на переходящего дорогу мужчину. От полученных телесных повреждений пешеход скончался. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отделения полиции №1 (г. Белополье) и работники отдела по расследованию ДТП Следственного управления ГУНП области. По данному факту в полиции уже возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.