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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:13107

Сумские гандболисты выиграли в Запорожье

Сегодня, 26 ноября, проходят матчи 4-го тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд в высшей лиге.

Сумская команда «RGM Group-СумГУ» играла в гостях против ДЮСШ Лагутина из Запорожья. Матч завершился победой гостей, оторвавшихся в начале второго тайма 32-38 (15-16).

Лучшими в составе сумчан были Андрей Ярошенко – 7 голов, Андрей Громовский, Андрей Занимонець – по 6…

Другие матчи тура:

"УДХТУ" (Днепр) - "Динамо-Академия" (Полтава) 38-30 (13-11);

"ХАИ-ФГХО" (Харьков) - "ХНУ-ДЮСШ-1" (Хмельницкий) 25-20 (11-10).

Завтра пройдут ответные игры.

Спорт Гандбол
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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