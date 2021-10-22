Сумские гандболисты выиграли в Запорожье Сегодня, 26 ноября, проходят матчи 4-го тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд в высшей лиге.

Сумская команда «RGM Group-СумГУ» играла в гостях против ДЮСШ Лагутина из Запорожья. Матч завершился победой гостей, оторвавшихся в начале второго тайма 32-38 (15-16). Лучшими в составе сумчан были Андрей Ярошенко – 7 голов, Андрей Громовский, Андрей Занимонець – по 6… Другие матчи тура: "УДХТУ" (Днепр) - "Динамо-Академия" (Полтава) 38-30 (13-11); "ХАИ-ФГХО" (Харьков) - "ХНУ-ДЮСШ-1" (Хмельницкий) 25-20 (11-10). Завтра пройдут ответные игры.