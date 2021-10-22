Сумские гандболисты выиграли в Запорожье

Сумская команда «RGM Group-СумГУ» играла в гостях против ДЮСШ Лагутина из Запорожья. Матч завершился победой гостей, оторвавшихся в начале второго тайма 32-38 (15-16).
Лучшими в составе сумчан были Андрей Ярошенко – 7 голов, Андрей Громовский, Андрей Занимонець – по 6…
Другие матчи тура:
"УДХТУ" (Днепр) - "Динамо-Академия" (Полтава) 38-30 (13-11);
"ХАИ-ФГХО" (Харьков) - "ХНУ-ДЮСШ-1" (Хмельницкий) 25-20 (11-10).
Завтра пройдут ответные игры.
12-13 ноября прошли матчи 3-го тура чемпионата Украины по гандболу в высшей мужской лиге....
5-6 ноября прошли игры 2-го тура чемпионата Украины по гандболу среди команд высшей женской лиги....
Сегодня, 23 октября, прошли повторные игры второго тура чемпионата Украины по гандболу среди команд мужской высшей лиги....
21 октября днепровский «УДХТУ» принимал ГК «Сумы»....
Сегодня, 22 октября, в Сумах прошел матч 2-го тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги....