Сегодня сумские футзалисты сыграют в Ровно (трансляция)

Начало игры в 13 часов. После 12 туров у ровенчан 13 набранных очков и четвертая позиция, а команда Ярослава Песоцкого с 9 баллами занимает восьмую строчку.
ФК «Виктория» из пгт Николаевка Сумского района сыграет матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
Определены пары третьего предварительного этапа Кубка Украины по футзалу....
В воскресенье, 21 ноября, в спортивном комплексе Сумского государственного университета состоялись матчи первого тура открытого чемпионата города Сумы по футзалу...
Сегодня, 20 ноября, прошли матчи второго предварительного раунда Кубка Украины по футзалу....
Сегодня, 20 ноября, команды АФС сыграют ответные матчи второго предварительного этапа Кубка Украины....