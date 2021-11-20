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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:21266

Сегодня сумские футзалисты сыграют в Ровно (трансляция)

Сегодня, 27 ноября, АФФК «Сумы» в матче 13-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге на выезде сыграет против «Кардинала-Ровностандарта».

Начало игры в 13 часов. После 12 туров у ровенчан 13 набранных очков и четвертая позиция, а команда Ярослава Песоцкого с 9 баллами занимает восьмую строчку.

Спорт АФФК Сумы Трансляция Футзал
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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