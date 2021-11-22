Сегодня «Виктория» сыграет последний матч осенью (трансляция) ФК «Виктория» из пгт Николаевка Сумского района сыграет матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

На собственном стадионе николаевцы будут принимать ФК «Волчанск» из Харьковской области. Начало матча в 12:00. Матч пройдет без зрителей.

Накануне игры «Виктория» с 27 очками в 18 матчах на 9-й позиции в турнирной таблице группы Б, соперник – с 24 очками в 19 матчах на 11-м месте.

В первом круге волчаннцы выиграли дома 2:0.

Другие команды из Сумщины - ФК "Сумы" и ФК "Тростянец" - не сыграют свои матчи из-за коронавируса.