Сегодня «Виктория» сыграет последний матч осенью (трансляция)

На собственном стадионе николаевцы будут принимать ФК «Волчанск» из Харьковской области. Начало матча в 12:00. Матч пройдет без зрителей.
Накануне игры «Виктория» с 27 очками в 18 матчах на 9-й позиции в турнирной таблице группы Б, соперник – с 24 очками в 19 матчах на 11-м месте.
В первом круге волчаннцы выиграли дома 2:0.
Другие команды из Сумщины - ФК "Сумы" и ФК "Тростянец" - не сыграют свои матчи из-за коронавируса.
Сегодня, 27 ноября, АФФК «Сумы» в матче 13-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге на выезде сыграет против «Кардинала-Ровностандарта»....
Завтрашний матч «Тростянец» – «Металлург» перенесен на 2022 год....
Традиційно ввечері 12 грудня в Україні, зокрема на території Слобожанщини, проводилися Вечорниці....
З 24 листопада Сумська міська галерея відчиняє двері для бажаючих отримати насолоду яскравим живописом....
Сегодня, 22 ноября, липоводолинский «Альянс» в Сумах принимал «ВПК-Агро» с Днепропетровщины....