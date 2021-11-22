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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:09195

В Глухове на приобретение новогоднего декора потратят 250 тысяч гривен

Об этом сообщается на странице горсовета.

Это будут гирлянды и тематические фигуры. Такие изменения в бюджет поддержали депутаты на первом пленарном заседании двенадцатой сессии Глуховского городского совета, состоявшемся 25 ноября.

По мнению мэра города Надежды Вайло, всем нужны положительные эмоции, в центре громады на новогодне-рождественские праздники должно быть красиво. Чтобы люди радовались, чувствовали праздник. И это придаст силы и мотивации каждому выдержать испытания, в том числе коронавирусом.

Мэр пригласила всех владельцев магазинов, различных заведений и организаций уже сейчас продумывать декор своих помещений, чтобы вместе создать в Глухове и селах общины новогоднее настроение, пишет Глухов.инфо.

Досуг
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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