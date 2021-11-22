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Сегодня 16:05277

Депутаты поддержали инициативу Акперова об энергетическом аудите в Курском микрорайоне

Отопительный сезон в Сумах с горем пополам стартовал. Но до сих пор нет гарантии, что в один из дней в квартирах сумчан снова не будут холодные батареи. В первую очередь речь идет о тех микрорайонах города, которые отапливаются Котельной Северного промузла. Ведь до сих пор долги Котельной так и не погашены.

Глава фракции «Европейская Солидарность» в Сумском горсовете Вадим Акперов предложил выход из ситуации, который озвучил в депутатском запросе на сессии горсовета. Соответствующий запрос был поддержан большинством голосов депутатского корпуса.

Вадим Акперов считает, что проблему больше нельзя откладывать в долгий ящик. Первым делом нужно определить, а нужна ли на сегодняшний день Котельная Северного промузла, как работающий генерирующий объект или может ТЭЦ одна справится с обогревом квартир сумчан по всему городу? Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно провести энергетический аудит, который покажет нам, сколько на сегодняшний день потребителей тепла в Курском микрорайоне и есть ли резон погашать долги Котельной в 550 миллионов или же проще за 200 миллионов построить модульную Котельную для обогрева Курского микрорайона.

«Для того, чтобы понимать – как быть дальше с Котельней, нужно понимать, сколько всего Курский микрорайон потребляет тепла. Важно учесть, что нельзя пользоваться этими данными, которые были раньше и на сегодняшний день устарели, потому что тот же завод «Центролит», СНВО уже не потребляют тепло для обогрева своих цехов. Также немало сумчан отапливают свои дома за счет автономного отопления», – рассказал депутат.

Вадим Акперов подчеркнул, важно обратить внимание на два момента. Первый – КСПУ, имея 3 котла, запустила только 1 и этого хватает для обогрева той части города, которую она обслуживает. Второй момент – непомерная сумма долгов в 550 миллионов. Следовательно, если Котельную принимать в коммунальную собственность, то по закону эти долги придется оплатить городу.

Депутат инициирует провести мониторинг тепловой нагрузки бюджетных учреждений и жилого фонда Курского микрорайона. Таким образом можно будет понимать, как раз и навсегда закрыть вопрос с угрозой отсутствия тепла в квартирах горожан. 

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