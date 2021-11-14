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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:21198

На выходных в Сумах прогнозируют потепление и дождь

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных в Сумах ожидается дождливая погода.

В субботу, 27 ноября, облачно, ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер юго-восточный 7–12 м/с, днем порывы 15–20 м/с. Столбики термометров будут показывать ночью около 0°С, днем – 4–6°С тепла.

В воскресенье, 28 ноября, ветер и дождь ослабеют и станет немного теплее: днем до +10°С.

Общество Прогноз погоды
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