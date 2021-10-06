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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Трое погибших: на Сумщине сообщено о подозрении водителю внедорожника, который в состоянии алкогольного опьянения врезался в грузовик

При процессуальном руководстве Лебединского отдела Сумской окружной прокуратуры 26 ноября сообщено о подозрении 32-летнему мужчине, нарушение правил безопасности дорожного движения которым в состоянии алкогольного опьянения повлекло гибель трех человек (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины).

По данным следствия, происшествие произошло 17 сентября 2021 года около 23.47 на автодороге «Киев-Сумы-Юнаковка» вблизи с. Штеповка Сумского района. Управляя автомобилем Toyota Highlander, водитель отвлекся от вождения и допустил столкновение с автомобилем DAF. В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров автомобиля «Toyota Highlander» погибли на месте.

Согласно выводам экспертиз, в крови водителя Toyota Highlander обнаружен этиловый спирт в количестве – 1,74 промилле, более того, он имел техническую возможность избежать дорожно-транспортного происшествия, и его действия находятся в причинной связи с дорожно-транспортным происшествием.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями отделения полиции № 3 (г. Лебедин) Сумского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Смертельное ДТП
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