В Ромнах автоледи сбила на переходе подростка Роменские полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход.

Вчера, около 19 часов, в городе Ромны 15-летний пешеход попал под колеса автомобиля "Mazda".

Как предварительно установили сотрудники полиции, на улице Горького в городе Ромны под колеса автомобиля "Mazda" под управлением 49-летней роменчанки попал 15-летний пешеход, переходивший проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения и был госпитализирован в местную больницу.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.