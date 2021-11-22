Говорити про насильство над дітьми — не прийнято: як борються з цією проблемою в Україні У листопаді в Європі відзначається Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

До цієї дати хочемо вкотре закликати усіх не боятися відкрито говорити про проблему сексуального насильства над дітьми, цим самим зробити посильний внесок у формування здорового суспільства — кожен на своєму рівні.

Насильство над дітьми є загальносвітовою проблемою, і Україна не є виключенням. Сексуальна експлуатація та сексуальне насильство вважаються одними із найгірших форм насильства стосовно дітей.

З 2018 року в Україні реалізується проєкт щодо запобігання насильству над дітьми в рамках Плану дій Ради Європи (2018-2022). Діяльність закріплена в Стратегії Ради Європи з прав дитини (2016-2021), зокрема в трьох пріоритетних напрямках: життя, вільне від насильства, правосуддя дружнє до дітей, та права дітей у цифровому середовищі. Крім того, проєкт є частиною програми Ради Європи «Будуємо Європу для дітей і разом з ними».

“На разі ситуація є такою, що Україна має потужну законодавчу базу, державні програми, план дій Ради Європи, Стратегію Ради Європи з прав дитини, в рамках та на виконання яких проходять заходи високого рівня, інформаційні кампанії, навчальні заходи для різних категорій фахівців, що працюють з дітьми та заради дітей - поліцейських, прокурорів, суддів, освітян, соціальних працівників, представників громадянського суспільства, тощо. Проте нагальною потребою є формування нульової толерантності до насильства стосовно дітей у суспільстві, коли б кожен з нас реагував відповідно на факти насильства та не замовчував проблему і тим самим створював для дитини середовище довіри”, — наголошує Ольга Калашник, керівниця проєкту Ради Європи «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні».

Як можна долучитися до протидії насильству над дітьми та допомогти у тому, щоб збільшити рівень обізнаності проблеми та шляхів її подолання: https://www.coe.int/.../it-is-not-generally-acceptable-to...

#EndChildSexAbuseDay #CoE4Children