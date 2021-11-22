Говорити про насильство над дітьми — не прийнято: як борються з цією проблемою в Україні

До цієї дати хочемо вкотре закликати усіх не боятися відкрито говорити про проблему сексуального насильства над дітьми, цим самим зробити посильний внесок у формування здорового суспільства — кожен на своєму рівні.
Насильство над дітьми є загальносвітовою проблемою, і Україна не є виключенням. Сексуальна експлуатація та сексуальне насильство вважаються одними із найгірших форм насильства стосовно дітей.
З 2018 року в Україні реалізується проєкт щодо запобігання насильству над дітьми в рамках Плану дій Ради Європи (2018-2022). Діяльність закріплена в Стратегії Ради Європи з прав дитини (2016-2021), зокрема в трьох пріоритетних напрямках: життя, вільне від насильства, правосуддя дружнє до дітей, та права дітей у цифровому середовищі. Крім того, проєкт є частиною програми Ради Європи «Будуємо Європу для дітей і разом з ними».
“На разі ситуація є такою, що Україна має потужну законодавчу базу, державні програми, план дій Ради Європи, Стратегію Ради Європи з прав дитини, в рамках та на виконання яких проходять заходи високого рівня, інформаційні кампанії, навчальні заходи для різних категорій фахівців, що працюють з дітьми та заради дітей - поліцейських, прокурорів, суддів, освітян, соціальних працівників, представників громадянського суспільства, тощо. Проте нагальною потребою є формування нульової толерантності до насильства стосовно дітей у суспільстві, коли б кожен з нас реагував відповідно на факти насильства та не замовчував проблему і тим самим створював для дитини середовище довіри”, — наголошує Ольга Калашник, керівниця проєкту Ради Європи «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні».
Як можна долучитися до протидії насильству над дітьми та допомогти у тому, щоб збільшити рівень обізнаності проблеми та шляхів її подолання: https://www.coe.int/.../it-is-not-generally-acceptable-to...