В Сумському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка, приурочена пам’яті жертв Голодоморів Візуальним центром виставки стала інсталяція «Кулінарна книга: Голодомор 1932-1933», створена за мотивами книги нашого земляка художника-графіка Миколи Бондаренка «Україна-1933: Кулінарна книга. Пам'ять людська».

«Мабуть, немає жодної родини сьогодні українців, якої б не торкнулася ця страшна трагедія, – зазначив, відкриваючи виставку, голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький. – За даними Українського інституту національної пам’яті, Голодомор 1932−1933 років забрав життя орієнтовно 1,5 млн дітей віком до 10 років. Наше завдання сьогодні – згадувати, пам’ятати, поширювати цю інформацію на увесь світ».

За словами Дмитра Живицького, книга Миколи Бондаренка була видана кілька років тому коштом обласного бюджету. У книзі були зібрані історії людей, які були свідками голодомору в Україні, та рецепти страв, котрі споживали українці у ті важкі часи.

«Кілька років тому ми переклали цю книгу на англійську мову, – розповів голова облдержадміністрації. – І коли я працював у Міністерстві громад та територій, то привіз цю книгу у Брюссель, щоб світова спільнота змогла переконатись, що геноцид українців справді був».

На виставці в краєзнавчому музеї на символічному столі представлені зразки їжі, яку вживали люди під час голоду та побутове приладдя, яке слугувало для розтирання та помолу корінців, жолудів, бруньок, качанів кукурудзи тощо − жорнова, тертушки, ступки тощо.

У центрі інсталяції експонується комплекс матеріалів Дмитра Якимовича Поладича, мешканця с. Божок (нині Конотопського району): шматок «хліба», випечений з рослинної сировини, який споживала його родина під час голоду, щоденники із спогадами про Голодомор, особисті фотографії.

«Про Голодомор я багато знаю від свого діда, який народився у 1920 році. Він розповідав, що голод 1932-1933 років був штучним. Говорив і про те, що люди помирали масово, що в селах просто на вулицях лежали трупи, пухлі від голоду, а в їх рідні навіть не було сил, щоб їх поховати по-людськи, по-християнськи, – розповів Дмитро Живицький. – І сьогодні на виставці і на заходах, приурочених до Дня памяті голодоморів в Україні, що пройдуть завтра в усіх громадах Сумщини, ми вкотре нагадуємо всім присутнім про жахи, які робились 88 років тому. Ми маємо зробити все можливе, щоб ці події не повторилися у наш час».

Одним із експонатів цієї виставки є Дзвін Скорботи. Його звук є справді моторошним, адже всі ми розуміємо, що в тому дзвоні чується стогін і плач за безвинними жертвами голодомору.

«Я закликаю вас завжди пам’ятати ті часи і 27 листопада о 16:00 запалити свічки в пам'ять про жертв Голодомору, помолитися у цей скорботний день за всіх безвинно загиблих. Нехай їх душі знайдуть Вічний спокій», – наголосив голова облдержадміністрації.