В Шостке в тройном ДТП пострадали двое (видео) Событие произошло вчера, 25 ноября, на автодороге между Шосткой и селом Ображеевка.

Как предварительно установили полицейские, 39-летний водитель автомобиля Citroen совершил столкновение с двигавшейся впереди легковушкой Opel, от чего та съехала в кювет. После чего Citroen въехал в грузовик, который в это время был припаркован на обочине дороги.

В результате масштабного ДТП телесные повреждения получил водитель Citroen, доставленный в больницу в крайне тяжелом состоянии и 37-летняя пассажирка Opel. Женщину также передали под опеку медиков.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.