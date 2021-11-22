В Шостке в тройном ДТП пострадали двое (видео)

Как предварительно установили полицейские, 39-летний водитель автомобиля Citroen совершил столкновение с двигавшейся впереди легковушкой Opel, от чего та съехала в кювет. После чего Citroen въехал в грузовик, который в это время был припаркован на обочине дороги.
В результате масштабного ДТП телесные повреждения получил водитель Citroen, доставленный в больницу в крайне тяжелом состоянии и 37-летняя пассажирка Opel. Женщину также передали под опеку медиков.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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