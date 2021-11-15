График работы сумских пунктов вакцинации от COVID-19 на выходных

В течение выходных вакцинироваться можно будет в четырех Центрах массовой вакцинации:
- ТРЦ «Киев» (ул. Кооперативная, 1 – с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00),
- ТРЦ «Мануфактура» (ул. Харьковская, 2/2 – с 10:00 до 14:00),
- ТЦ «Эпицентр» (ул. Героев Крут, 1/3 – с 9:00 до 14:00),
- МЦ «Романтика» (ул. Героев Сумщины, 3 – с 9:00 до 13:00).
Амбулаториях Центров первичной медико-санитарной помощи:
- КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» (ул. Ильинская, 48/50 – с 9:00 до 14:00; ул. Ковпака, 7 – в субботу с 9:00 до 14:00, в воскресенье с 9 :00 до 12:00),
- КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» (ул. Привокзальная, 3А – с 9:00 до 14:00).
Кроме этого, в воскресенье, 28 ноября, прививка от COVID-19 будет проводиться в библиотеке-филиале № 7 (ул. Г. Кондратьева, 140 – с 10:00 до 13:00).
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