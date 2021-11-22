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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:12382

В ФК «Тростянец» вспышка коронавируса

Завтрашний матч «Тростянец» – «Металлург» перенесен на 2022 год.

В связи со вспышкой коронавируса в составе ФК «Тростянец» клуб направил в ПФЛ соответствующее письмо с просьбой перенести игру 20-го тура Второй лиги на вторую часть сезона.

Еще перед игрой с «Балканами» в команде были зафиксированы первые случаи заболеваний и, к сожалению, через неделю ситуация ухудшилась. Точная дата проведения матча с запорожским «Металлургом» станет известна позже.

Вторая часть соревнований начнется в марте 2022 года.

Напомним: матч 20-го тура ФК «Сумы» - МФК «Николаев» также перенесен, но из-за вспышки коронавируса в составе николаевцев.

Спорт Коронавирус ФК Тростянец Футбол
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