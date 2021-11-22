На Сумщине в результате пожара травмирован мужчина Сегодня, 26 ноября, в 5:00 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Береговая в с. Карабутово на Конотопщине.

О пожаре сообщили соседи, увидевшие дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 15-й государственной пожарно-спасательной части и 38-го государственного пожарно-спасательного поста.

По предварительной информации, еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений хозяин, 1967 года рождения, пытался самостоятельно обуздать возгорание, но получил травмы, после чего «скорая» доставила его в хирургическое отделение Конотопской ЦРБ.

На момент прибытия пожарных горение происходило внутри дома. Образовалась угроза распространения огня на весь дом и рядом расположенное хозяйственное сооружение. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось заправлять от водонапорной башни, которая находилась в 4 км от очага горения.

В 5:43 возгорание локализовали, а в 10:18 – израсходовав на тушение почти 10 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным.