В Ромнах будут судить женщину, которая лишила жизни бывшего мужа

Установлено, что событие произошло в г. Ромны 23 сентября 2021 года. Мужчина и женщина были разведены, однако проживали в одной квартире. Нередко между ними возникали споры на бытовом грунте. В тот день женщина делала сыну бутерброды, бывший муж тоже был в кухне. По словам женщины, между ними возник словесный конфликт, во время которого мужчина пытался схватить ее, а она ударила его ножом в грудную клетку. Женщина сама вызвала медиков, однако спасти жизнь 41-летнему потерпевшему не удалось.
Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. За совершенное ей грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
Досудебное расследование проведено следователями Роменского районного отдела полиции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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