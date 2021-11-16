В Ромнах будут судить женщину, которая лишила жизни бывшего мужа Роменской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 40-летней женщины, лишившей жизни бывшего мужа.

Установлено, что событие произошло в г. Ромны 23 сентября 2021 года. Мужчина и женщина были разведены, однако проживали в одной квартире. Нередко между ними возникали споры на бытовом грунте. В тот день женщина делала сыну бутерброды, бывший муж тоже был в кухне. По словам женщины, между ними возник словесный конфликт, во время которого мужчина пытался схватить ее, а она ударила его ножом в грудную клетку. Женщина сама вызвала медиков, однако спасти жизнь 41-летнему потерпевшему не удалось.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. За совершенное ей грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование проведено следователями Роменского районного отдела полиции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.