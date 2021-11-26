В Сумах спасатели предотвратили взрыв газового баллона 25 ноября в 23.27 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в частном домохозяйстве по ул. Григория Ващенко в г. Сумы.

На тушение направили очередной караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию на место вызова было установлено, что пожар произошел в сооружении, где находился твердотопливный котел. Горели хозяйственные вещи и огонь перекинулся на деревянную обрешетку кровли, окно и дверь. В помещении пожарные обнаружили газовый баллон, который немедленно вынесли во двор. В 23:43 пожар локализовали, предотвратив дальнейшее распространение огня на все сооружение. В 00:01 возгорание полностью обуздали.

Всего на тушение привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара пострадал сын хозяйки, 1987 г.р. По предварительным данным, мужчина с помощью газовой горелки пытался растопить котел. С ожогами тела бригада экстренной медицинской помощи доставила пострадавшего в ожоговое отделение областной клинической больницы.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара – неосторожное обращение с огнем пострадавшего. Для предупреждения таких случаев будьте ответственны, применяя обогревательные приборы неукоснительно соблюдайте правила их эксплуатации и требования пожарной безопасности, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.