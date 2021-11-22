В Шостке произошло тройное ДТП: пострадавшего доставали спасатели (видео) 25 ноября в 16:40 спасателям поступило сообщение, что по ул. Гагарина в г. Шостка произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате ДТП с участием автомобилей Citroen Jumpy, Opel Vektra B и полуприцепа грузовика МАN водитель Citroen был травмирован. Мужчина был в сознании, но от полученных травм не мог самостоятельно выбраться из авто. Для оказания помощи привлекалось дежурное отделение 7-й Государственной пожарно-спасательной части и специальный аварийно-спасательный автомобиль. Под наблюдением медиков работники ГСЧС осторожно высвободили травмированного из поврежденной легковушки. Мужчину, 1982 г.р., положили на носилки и транспортировали в «скорую».