Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:48299

В Шостке произошло тройное ДТП: пострадавшего доставали спасатели (видео)

25 ноября в 16:40 спасателям поступило сообщение, что по ул. Гагарина в г. Шостка произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате ДТП с участием автомобилей Citroen Jumpy, Opel Vektra B и полуприцепа грузовика МАN водитель Citroen был травмирован. Мужчина был в сознании, но от полученных травм не мог самостоятельно выбраться из авто. Для оказания помощи привлекалось дежурное отделение 7-й Государственной пожарно-спасательной части и специальный аварийно-спасательный автомобиль. Под наблюдением медиков работники ГСЧС осторожно высвободили травмированного из поврежденной легковушки. Мужчину, 1982 г.р., положили на носилки и транспортировали в «скорую».

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине столкнулись два ВАЗа: пассажирка в больнице
Сегодня 11:00

На Сумщине столкнулись два ВАЗа: пассажирка в больнице

В результате ДТП на автодороге Н 12 Сумы — Полтава есть травмированные....

В Сумах почтовый фургон разбил рекламную вывеску
Вчера 17:01

В Сумах почтовый фургон разбил рекламную вывеску

Вчера, около 11 часов 30 минут, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Прокофьева....

В Сумах дали 4 года за ДТП с тяжелыми последствиями
Вчера 16:04

В Сумах дали 4 года за ДТП с тяжелыми последствиями

Окружной прокуратурой города Сумы поддержано публичное обвинение в отношении 69-летнего мужчины, совершившего ДТП с тяжелыми последствиями....

На Сумщине грузовик сбил велосипедиста
24.11.2021 13:13

На Сумщине грузовик сбил велосипедиста

Полиция Бурынщины устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировался велосипедист....

В Сумах автобус и микроавтобус не поделили дорогу
22.11.2021 18:10

В Сумах автобус и микроавтобус не поделили дорогу

Сегодня утром около 8.40 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Ильинской....

Новости

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 688 человек
Сегодня 09:39
На Сумщине в результате пожара травмирован мужчина
Сегодня 12:00
В Ромнах будут судить женщину, которая лишила жизни бывшего мужа
Сегодня 11:56
В Сумах спасатели предотвратили взрыв газового баллона
Сегодня 11:54
В Шостке произошло тройное ДТП: пострадавшего доставали спасатели (видео)
Сегодня 11:48
На Сумщине столкнулись два ВАЗа: пассажирка в больнице
Сегодня 11:00
Новый глава полиции Сумской области жил в арендованной квартире и не имеет авто
Сегодня 10:20
Молодь Сум запрошують на вечорниці на Андрія
Сегодня 09:46
Кому отключат свет в Сумах в воскресенье?
Сегодня 09:08
У Сумах розпочався міжнародний фестиваль документального кіно
Сегодня 08:43
В Конотопе в заброшенном тубдиспансере нашли труп мужчины
Сегодня 08:08
Сумские патрульные задержали наркозакладкичка (видео)
Вчера 18:13
view counter
view counter

Статьи

Удар по серцю: вплив COVID-19 на серцево-судинну систему
Сегодня 12:26
Необхідно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром, – «УДАР Віталія Кличка»®
Сегодня 10:15
На Сумщині відкриють притулок для жінок, які постраждали від домашнього насилля
Вчера 21:39
Планируем отдых на лето 2022 - преимущества раннего бронирования туров
Вчера 13:33
НАШ КРАЙ: Розвиток інфраструктури сільських територій – основа розвитку громади
Вчера 13:27
На Сумской онкодиспансер нужно 400 млн грн
Вчера 09:21
Громадам Сумщини самим потрібно вирішувати подальшу долю навчання школярів
24.11.2021 17:31
Бесплатная доставка вкусных бургеров в городе Киев - обзор заведений
24.11.2021 14:13
Лайфхаки как всегда выбирать вкусную лапшу вок в Мелитополе
24.11.2021 13:57
Світлодіодні світильники та їх переваги
24.11.2021 13:33
Заказ и доставка цветов по всей Украине ®
22.11.2021 15:30
Особенности и преимущества наращивания зубов
22.11.2021 13:54
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.