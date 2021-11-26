На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 688 человек

По состоянию на 26 ноября 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 123 873 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2482 летальных исхода, за минувшие сутки – 23 (Конотопский р-н – 3, Ахтырский р-н – 4, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 14, Шосткинский р-н – 1).
От COVID-19 в Сумской области выздоровело 109 117 человек, из них за минувшие сутки – 784 (Конотопский р-н – 72, Ахтырский р-н – 51, Роменский р-н – 192, Сумский р-н – 333, Шосткинский р-н – 136).
COVID-19 подтвердили у 534 человек (Конотопский р-н – 100, Ахтырский р-н – 50, Роменский р-н – 47, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 324 человек (Конотопский р-н – 35, Ахтырский р-н – 24, Роменский р-н – 35, Сумской р-н –...
По показателю загруженности коек с кислородом область уже не превышает индикаторную границу. При норме 65% он находится на уровне 60%....
COVID-19 подтвердили у 255 человек (Конотопский р-н – 60, Ахтырский р-н – 37, Роменский р-н – 55, Сумской р-н –...
Статистику предоставила сегодня, 22 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....