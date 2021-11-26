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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 688 человек

COVID-19 подтвердили у 688 человек (Конотопский р-н – 70, Ахтырский р-н – 56, Роменский р-н – 86, Сумской р-н – 368, Шосткинский р-н – 108).

По состоянию на 26 ноября 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 123 873 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2482 летальных исхода, за минувшие сутки – 23 (Конотопский р-н – 3, Ахтырский р-н – 4, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 14, Шосткинский р-н – 1).

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 109 117 человек, из них за минувшие сутки – 784 (Конотопский р-н – 72, Ахтырский р-н – 51, Роменский р-н – 192, Сумский р-н – 333, Шосткинский р-н – 136).

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Общество Коронавирус
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