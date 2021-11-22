Сумську молодь запрошують до участі у ІІІ Форумі молодіжних ініціатив

Метою заходу є напрацювання та обговорення механізму взаємодії працівників молодіжної сфери, визначення стратегії розвитку молодіжних центрів та просторів на подальші роки, а також обмін досвідом та кращими національними практиками в напрямку розвитку молодіжної інфраструктури.

Під час форуму відбудуться панельні дискусії:

«Розвиток молодіжної інфраструктури в регіонах»;

«Успішні молодіжні практики та вплив молоді на владу».

Серед запрошених гостей народний депутат України Олександр САНЧЕНКО та заступник міністра молоді та спорту України Марина ПОПАТЕНКО.

До участі запрошують молодіжних працівників, представників молодіжних центрів та просторів України.

Реєстрація за цим посиланням.

Форум відбудеться 27 листопада 2021 року у м. Київ.