В Шостке пожарные спасли жилой дом и два авто (видео)

Звонила хозяйка, увидевшая выходящий из хозяйственного сооружения дым.
На место вызова прибыл очередной караул 7-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, горела стена. Усложняло ситуацию то, что сооружение было деревянным. В 6:55 спасатели локализовали возгорание, отвернув опасность распространения огня на все сооружение, на рядом расположенный жилой дом и два легковых автомобиля. В 7:30 пожар был ликвидирован.
Всего на тушение привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Допустимая причина возгорания, по предварительным выводам специалистов, - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Чтобы предотвратить такие случаи, будьте ответственны в соблюдении требований пожарной безопасности.
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