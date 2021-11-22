В Шостке пожарные спасли жилой дом и два авто (видео) 25 ноября в 6:46 в Службу спасения "101" поступила информация о пожаре в частном хозяйстве по ул. Лермонтова в г. Шостка.

Звонила хозяйка, увидевшая выходящий из хозяйственного сооружения дым.

На место вызова прибыл очередной караул 7-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, горела стена. Усложняло ситуацию то, что сооружение было деревянным. В 6:55 спасатели локализовали возгорание, отвернув опасность распространения огня на все сооружение, на рядом расположенный жилой дом и два легковых автомобиля. В 7:30 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Допустимая причина возгорания, по предварительным выводам специалистов, - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Чтобы предотвратить такие случаи, будьте ответственны в соблюдении требований пожарной безопасности.