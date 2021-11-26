На Сумщине столкнулись два ВАЗа: пассажирка в больнице В результате ДТП на автодороге Н 12 Сумы — Полтава есть травмированные.

24 ноября, около 15.40, патрульным поступило сообщение об аварии с травмированными на автодороге Н 12 Сумы — Полтава.

На месте ДТП инспекторы предварительно выяснили, что 86-летнему водителю транспортного средства ВАЗ-2101 стало плохо. Как результат, мужчина не справился с управлением и допустил наезд на стоящий на обочине автомобиль ВАЗ-21103.

В результате ДТП 73-летняя женщина, пассажирка автомобиля ВАЗ-2101, получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для оказания помощи.

Для выяснения событий происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.