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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:20230

Новый глава полиции Сумской области жил в арендованной квартире и не имеет авто

Новый глава Национальной полиции в Сумской области Сергей Чиж нет недвижимости в этой области, при этом до переезда в Сумы арендовал квартиру в Харькове и владеет землей в Полтавской области.

Об этом пишет 368.media со ссылкой на его декларацию.

Согласно документу, с 2020 года Сергей Чиж арендует квартиру в Харькове площадью 56,4 кв.м у Натальи Лисицкой.

В поселке Варваровка главе управления принадлежит земельный участок площадью 2 га.

В свою очередь его супруга Виктория Чиж владеет в поселке Карловка, Полтавской области земельным участком площадью 900 кв.м и жилым домом. Впрочем, площадь дома она не указала.

Согласно декларации в собственности семьи нет ни одного автомобиля.

В 2020 году Сергей Чиж заработал в полиции Харьковской области 425,8 тыс. гривен. Еще 35 тыс. гривен он получил в качестве социальной помощи на решение социально-бытовых вопросов, 10 тыс. гривен социальной помощи, 622 грн. государственной социальной помощи.

Также ему принадлежат 104 тыс. гривен на счету в банке и 235 тыс. гривен наличными.

Право Сергей Чиж
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