Молодь Сум запрошують на вечорниці на Андрія Традиційно ввечері 12 грудня в Україні, зокрема на території Слобожанщини, проводилися Вечорниці.

Це свято було для молоді, саме тоді хлопці та дівчата могли поворожити, познайомитися та розважитися.

Сумський осередок ВГО "Молодий Народний Рух" вирішили відновити цю чудову українську традицію та зібрати молодь під кінець тижня у неділю 12 грудня на святкування до Центру дозвілля молоді (вул. Леваневського, 26).

Хочемо наголосити, що для участі треба буде обов'язково заповнити Гугл анкету: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSffOE1gqJV.../viewform...

Кількість місць обмежена.

10 грудня перед Вечорницями організатори повідомлять про участь.