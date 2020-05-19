В Конотопе в заброшенном тубдиспансере нашли труп мужчины 17.11.2021 в г. Конотоп в заброшенном помещении бывшего туберкулезного диспансера на территории Конотопской ЦРБ было обнаружено тело неизвестного мужчины.

Приметы: возраст около 50-60 лет, рост 165-175 см, худощавого телосложения, короткие седые волосы, небритый. Был одет: темно-синяя вязаная шапка, черный свитер, серая футболка, темно-синие джинсы, черные, с белой подошвой и белыми шнурками, кроссовки с надписью «OFF WHITE». При наличии информации звонить по номерам: 068-777-0-112 или 102.