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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах розпочався міжнародний фестиваль документального кіно

18 міжнародний фестиваль "DOCUDAYS" стартував 25 листопада у Сумах. У рамках фестивалю усі охочі можуть безкоштовно переглянути 9 документальних стрічок, які були відзняті за останні два роки. Про це організатори фестивалю розповіли під час пресконференції.

Фільмом "Колумбійська родина" стартує фестиваль "DOCUDAYS" на Сумщині. Це історія відносин матері та доньки, які через громадянську війну між повстанцями і колумбійською владою, жили у різних країнах. А коли возз’єдналися, мали зробити вибір – батьківщина або родина, пише Суспільне.

За словами координаторки проєкту на Сумщині Юлії Тарасенко-Болдіної, цього року у рамках фестивалю планують показ 9-ти фільмів та зустрічі із правозахисниками.

"Вони різнопланові, фільми, які не повторюють проблеми. Це фільми і про взаємостосунки сімей і про, наприклад фільм "Малий Самді", стосунки хлопця і матері. І про те, як він бореться з проблемою наркозалежності. Також, у нас передбачаються заходи правозахисні, але вони будуть закритими, вони будуть для певної категорії населення. Плануємо провести захід для жінок, які мають ВІЛ-СНІД, плануємо захід і для молоді", - розповіла вона.

Усі фільми на Сумщині покажуть онлайн, їх розклад можна переглянути на сайті "Мандрівний DOCUDAYS". Аби переглянути фільм в онлайн кінотеатрі безкоштовно, необхідно зареєструватися. Разом із глядачами до перегляду долучатимуться правозахисники, які після перегляду фільму відповідатимуть на питання глядачів.

Роль правозахисників на фестивалі - активізувати дискусію про права людини, розповіла виконавча директорка ГО "Північна правозахисна група" Наталія Єсіна.

"Ми поряд зі звичайними глядачами дивимося ці фільми, і коли ми бачимо, що дискусія не дуже зав’язується, і люди передивилися, і трохи або засмучені, адже документальні фільми досить важкі для сприйняття, або ще не переварили цю інформацію і не мають якихось запитань, ми активізуємо процес", - розповіла вона.

У рамках фестивалю організатори проводять і просвітницьку кампанію під назвою "Разом за партнерські пологи". Цю проблему підіймають у фільмі "Невидимі".

"У деяких населених пунктах – це без проблем, якщо людина має відповідні ПЛР-тести, вакцина, а в інших випадках – при наявності всіх тестів можуть просто відмовити. Як раз в тому як розібратися як діє закон, як діє право, для цього існує наша система", - розповів начальник відділу регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги Ігор Шпак.

Фестиваль на Сумщині завершиться 10 грудня показом стрічки "Кур’єри, не герої". Загалом фестиваль проводять у 21 області України.

 
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