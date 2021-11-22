У Сумах розпочався міжнародний фестиваль документального кіно

Фільмом "Колумбійська родина" стартує фестиваль "DOCUDAYS" на Сумщині. Це історія відносин матері та доньки, які через громадянську війну між повстанцями і колумбійською владою, жили у різних країнах. А коли возз’єдналися, мали зробити вибір – батьківщина або родина, пише Суспільне.
За словами координаторки проєкту на Сумщині Юлії Тарасенко-Болдіної, цього року у рамках фестивалю планують показ 9-ти фільмів та зустрічі із правозахисниками.
"Вони різнопланові, фільми, які не повторюють проблеми. Це фільми і про взаємостосунки сімей і про, наприклад фільм "Малий Самді", стосунки хлопця і матері. І про те, як він бореться з проблемою наркозалежності. Також, у нас передбачаються заходи правозахисні, але вони будуть закритими, вони будуть для певної категорії населення. Плануємо провести захід для жінок, які мають ВІЛ-СНІД, плануємо захід і для молоді", - розповіла вона.
Усі фільми на Сумщині покажуть онлайн, їх розклад можна переглянути на сайті "Мандрівний DOCUDAYS". Аби переглянути фільм в онлайн кінотеатрі безкоштовно, необхідно зареєструватися. Разом із глядачами до перегляду долучатимуться правозахисники, які після перегляду фільму відповідатимуть на питання глядачів.
Роль правозахисників на фестивалі - активізувати дискусію про права людини, розповіла виконавча директорка ГО "Північна правозахисна група" Наталія Єсіна.
"Ми поряд зі звичайними глядачами дивимося ці фільми, і коли ми бачимо, що дискусія не дуже зав’язується, і люди передивилися, і трохи або засмучені, адже документальні фільми досить важкі для сприйняття, або ще не переварили цю інформацію і не мають якихось запитань, ми активізуємо процес", - розповіла вона.
У рамках фестивалю організатори проводять і просвітницьку кампанію під назвою "Разом за партнерські пологи". Цю проблему підіймають у фільмі "Невидимі".
"У деяких населених пунктах – це без проблем, якщо людина має відповідні ПЛР-тести, вакцина, а в інших випадках – при наявності всіх тестів можуть просто відмовити. Як раз в тому як розібратися як діє закон, як діє право, для цього існує наша система", - розповів начальник відділу регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги Ігор Шпак.
Фестиваль на Сумщині завершиться 10 грудня показом стрічки "Кур’єри, не герої". Загалом фестиваль проводять у 21 області України.