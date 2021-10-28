Сумские патрульные задержали наркозакладкичка (видео)

Увидев патрульных, он резко изменил направление движения. Такое нетипичное поведение гражданина показалось инспекторам странным, поэтому они сразу его догнали и остановили.
Во время общения 19-летний сумчанин заметно нервничал. Когда же патрульные спросили о наличии запрещенных в обращении веществ, он начал вести себя агрессивно и пытался поскорее покинуть место происшествия. Впоследствии гражданин сообщил, что имеет с собой свертки, по его словам, с наркотическими веществами. Также мужчина рассказал, что эти свертки он распространяет через так называемые закладки.
В общей сложности он имел с собой 48 свертков с, вероятно, наркотическими веществами. Еще два таких свертка он успел распространить через так называемые "закладки" неподалеку.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского райуправления полиции. В дальнейшем обстоятельства будут устанавливаться следователями.
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