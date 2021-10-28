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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:54323

В Сумах полицейские изъяли посылки с наркотиками

Наркотические средства и психотропные вещества были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции в посылках в одном из отделений курьерской доставки в Сумах.

Сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью в Сумской области ДБН НПУ получили информацию об отправке посылки, в которой могут содержаться наркотические средства. Для проверки, совместно с работниками Сумского районного управления полиции, осуществили выезд в одно из отделений курьерской доставки в Сумах.

Там в двух посылках, отправлявшихся по почтомату, правоохранители обнаружили и изъяли около 100 граммов каннабиса, 100 граммов «амфетамина», 100 граммов наркотического средства «мефидрон» и 10 свертков с психотропным веществом PVP, общим весом. Изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление отправителя, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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