В Шостке собираются реконструировать стадион «Свема» (видео)

Первый ее этап планируют начать уже в следующем году. Это будет новая лыжероллерная трасса.
Какие еще преобразования ждут спортивный объект – узнайте из сюжета ТРК Акцент.
Известный советский и украинский завод видео- и фотопленок «Свема» (Шостка), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной...
85 % движимого и недвижимого имущества «Свемы», находящейся в государственной собственности, продано на публичных торгах....
Прокуратура Сумской области обратилась в суд в интересах государства в лице Фонда государственного имущества Украины, регионального отделения Фонда государственного имущества...
Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов, подлежащих приватизации в 2015 году....
13-15 июня в Шостке прошел Чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2000-2001 г.р....