В Шостке собираются реконструировать стадион «Свема» (видео) Отдел архитектуры Шосткинского городского совета подготовил проект по масштабной реконструкции стадиона «Свема».

Первый ее этап планируют начать уже в следующем году. Это будет новая лыжероллерная трасса.

Какие еще преобразования ждут спортивный объект – узнайте из сюжета ТРК Акцент.