Областные власти будут жаловаться в полицию на городские, если старшие школьники в Сумах станут чаще болеть COVID-19 Как сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, по показателям уровня заболеваемости Сумщина вышла на «плато. Но ситуация остается шаткой.

По его словам, не все громады в области выполнили рекомендации областной комиссии ТЭБ и ЧС. В частности, в пятницу на прошлой неделе комиссия не рекомендовала Сумской громаде начинать оффлайн обучение среди учащихся 5-11 классов. Но Сумская громада это решение не выполнила, решив по-своему еще в четверг.

«На этой неделе мы проводим мониторинг ситуации по заболеваемости по г. Сумы, в том числе среди детей 5-11 классов. Это как раз та категория, которая в городе Сумы не должна учиться. Если уровень заболеваемости повысится, то мы будем обращаться в правоохранительные органы в рамках наших полномочий и действующего законодательства о служебной халатности, которая привела к определенным последствиям», – подчеркнул Дмитрий Живицкий.

Глава облгосадминистрации подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день говорить о выходе Сумщины из красной зоны рано.

«Я думаю, что до середины декабря мы не сможем говорить о выходе Сумской области из красной зоны и переходе в «желтую» зону, – говорил Дмитрий Живицкий.