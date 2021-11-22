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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:55247

Тенденції ринку праці Сумщини у 2021 році

Чим відзначився ринок праці Сумської області за десять місяців 2021 року?

Станом на 1 листопада 2021 року послуги Сумської обласної служби зайнятості отримували 10,2 тис. осіб які мали статус безробітного, що на 33,4% менше, ніж на відповідну дату минулого року. Отримували допомогу по безробіттю 8,4 тис. осіб., що на 33,5% менше, ніж на 1 листопада 2020 року.

Серед загальної кількості зареєстрованих безробітних лідерство утримують жінки - 6,7 тис. осіб (або 65%) , коли чоловіків майже вдвічі менше - 3,5 тис. (або 35%).

Щодо вікових ознак, то до 35 років налічувалося 24% зареєстрованих безробітних; 26% – від 35 до 44 років; 27% – від 45 до 55 років; 23% – понад 55 років.

Найбільший відсоток зареєстрованих безробітних мали вищу освіту (57%), 37% – професійно-технічну, 6% – загальну середню освіту.

На сьогоднішній день серед шукачів роботи переважають працівники сфери торгівлі та послуг (продавець продовольчих та непродовольчих товарів, охоронник, кухар, молодша медична сестра, соціальний робітник); службовці та керівники (головний бухгалтер, директор (начальник) підприємства, менеджер); представники найпростіших професій – 15% (підсобний робітник, прибиральник, сторож, комірник, робітник з благоустрою, двірник); фахівці – 14% (бухгалтер, фахівець, сестра медична, вихователь).

Экономика
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