Сумчане с медалями Кубка Украины Сегодня, 25 ноября, во Львове завершился Кубок Украины по стрельбе из лука в помещении.

В последний день турнира разыгрывались командные медали. Женская сборная Сумщины в составе Богданы Гапон, Дарьи коваль и Полины Родионовой заняла второе место, проиграв в финале черновчанкам. Третье место у харьковчанок. Вторая сборная Сумщины (Евгения Бадулина, Леся снагощенко и Ирина Хочина) заняла 7-е место. Мужская команда (Владислав Лисняк, Артем Овчинников и Никита Шишкин) заняли третье место, пропустив выше только львовян и харьковчан. Вторая наша команда (Богдан Ильин, Егор Леоненко и Денис Стегний) была восьмой.