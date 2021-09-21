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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:04223

Сумчане с медалями Кубка Украины

Сегодня, 25 ноября, во Львове завершился Кубок Украины по стрельбе из лука в помещении.

В последний день турнира разыгрывались командные медали.

Женская сборная Сумщины в составе Богданы Гапон, Дарьи коваль и Полины Родионовой заняла второе место, проиграв в финале черновчанкам. Третье место у харьковчанок. Вторая сборная Сумщины (Евгения Бадулина, Леся снагощенко и Ирина Хочина) заняла 7-е место.

Мужская команда (Владислав Лисняк, Артем Овчинников и Никита Шишкин) заняли третье место, пропустив выше только львовян и харьковчан. Вторая наша команда (Богдан Ильин, Егор Леоненко и Денис Стегний) была восьмой.

Спорт Стрельба из лука
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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