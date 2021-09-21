Сумчане с медалями Кубка Украины

В последний день турнира разыгрывались командные медали.
Женская сборная Сумщины в составе Богданы Гапон, Дарьи коваль и Полины Родионовой заняла второе место, проиграв в финале черновчанкам. Третье место у харьковчанок. Вторая сборная Сумщины (Евгения Бадулина, Леся снагощенко и Ирина Хочина) заняла 7-е место.
Мужская команда (Владислав Лисняк, Артем Овчинников и Никита Шишкин) заняли третье место, пропустив выше только львовян и харьковчан. Вторая наша команда (Богдан Ильин, Егор Леоненко и Денис Стегний) была восьмой.
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