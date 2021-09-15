В Конотопе «скорректируют» тарифы на воду почти в полтора раза выше В декабре в Конотопе произойдет корректировка тарифов на водоснабжение и водоотвод, сообщили в конотопском водоканале.

За водоснабжение жителям города придется платить на 40% больше действующего тарифа (18,2 грн за куб. м вместо 12,95 грн с НДС), а за водоотвод — на 29% (23,92 грн за куб. м вместо 18,52 грн).

Корректировку тарифов объясняют повышением цен на электроэнергию и увеличением минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Также в водоканале утверждают, что кроме тарифов на электроэнергию, выросли цены и на материалы, необходимые для обеспечения централизованного водоснабжения и водоотведения.