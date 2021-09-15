В Конотопе «скорректируют» тарифы на воду почти в полтора раза выше

За водоснабжение жителям города придется платить на 40% больше действующего тарифа (18,2 грн за куб. м вместо 12,95 грн с НДС), а за водоотвод — на 29% (23,92 грн за куб. м вместо 18,52 грн).
Корректировку тарифов объясняют повышением цен на электроэнергию и увеличением минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Также в водоканале утверждают, что кроме тарифов на электроэнергию, выросли цены и на материалы, необходимые для обеспечения централизованного водоснабжения и водоотведения.
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