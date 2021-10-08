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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах умер известный хирург

В возрасте 63 лет внезапно оборвалась жизнь сумского хирурга Петренко Сергея Лукича.

Сергей Лукич долгое время являлся городским внештатным хирургом управления здравоохранения Сумского городского совета. Профессионал, хирург, организатор, наставник, прекрасный человек, преданный своему делу.

Коллектив управления здравоохранения Сумского городского совета глубоко скорбит о преждевременной смерти Сергея Лукича и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Петренко Сергей Лукич родился 23 сентября 1958 года в городе Лебедин Сумской области. Свою трудовую деятельность начал фельдшером пункта скорой помощи Лебединской ЦРБ. В период обучения в Полтавском медицинском стоматологическом институте с 1980 по 1986 год работал в должности медбрата Полтавской областной больницы.

В течение 1986 – 2011 годов работал врачом-хирургом КУ «Сумская городская клиническая больница №5».

В 2012 году Сергей Лукич организовал хирургическое отделение на базе коммунального учреждения «Сумская городская клиническая больница №1», которое возглавлял 6 лет. После достижения пенсионного возраста продолжал работать врачом-хирургом в медицинском учреждении, где работал заведующим отделением.

Он воспитал замечательного сына – защитника, погибшего во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины и похороненного на Аллее Славы в Сумах, сообщает управление здравоохранения Сумского городского совета.

Общество Утрата
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