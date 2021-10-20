На Сумщине хлебзавод оштрафовали на 60 тысяч за гайку в хлебе В Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области поступило обращение от гражданки, проживающей в городе Путивль, относительно нарушений требований законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.

В жалобе отмечалось, что женщина приобрела хлеб, а дома при его разрезании обнаружила металлическую гайку диаметром 1 см. В ходе проведения мероприятия государственного надзора (контроля) предприятия специалистами Роменского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области было выявлено нарушение гигиенических требований. А именно: в мукосейном отделении стены, потолок, пол требуют проведения текущего ремонта, также наблюдалось значительное наслоение пыли и грязи. На потолке над мукой просеивающей машиной была обнаружена значительная отслойка штукатурки, что делает невозможным проведение надлежащей чистки, мойки и дезинфекции данного помещения. При осмотре мукопросеивальной машины было установлено, что одна из гаек в сите для просеивания муки откручена, что очевидно и стало причиной попадания гайки в муку, а в дальнейшем и в готовый продукт – хлеб. При детальном осмотре и проверке работы магнитов, установленных в машине, выявлено, что их работа недостаточна для удержания металлических частиц. Магниты нуждаются в замене. Звуковые металлодетекторы на этапах производства продукции отсутствуют.

По результатам проведения внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) инспекторами был составлен акт, протокол и предписано об устранении нарушений требований законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных. Главным управлением было принято постановление о наложении штрафа в размере десяти минимальных заработных плат.

Оператор рынка полностью согласился с выявленными нарушениями и провел корректирующие мероприятия по установленным несоответствиям. В ходе проверки выполнения предписания инспекторами было подтверждено, что все предварительно обнаруженные нарушения устранены.