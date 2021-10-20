Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:36472

На Сумщине хлебзавод оштрафовали на 60 тысяч за гайку в хлебе

В Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области поступило обращение от гражданки, проживающей в городе Путивль, относительно нарушений требований законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.

В жалобе отмечалось, что женщина приобрела хлеб, а дома при его разрезании обнаружила металлическую гайку диаметром 1 см. В ходе проведения мероприятия государственного надзора (контроля) предприятия специалистами Роменского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области было выявлено нарушение гигиенических требований. А именно: в мукосейном отделении стены, потолок, пол требуют проведения текущего ремонта, также наблюдалось значительное наслоение пыли и грязи. На потолке над мукой просеивающей машиной была обнаружена значительная отслойка штукатурки, что делает невозможным проведение надлежащей чистки, мойки и дезинфекции данного помещения. При осмотре мукопросеивальной машины было установлено, что одна из гаек в сите для просеивания муки откручена, что очевидно и стало причиной попадания гайки в муку, а в дальнейшем и в готовый продукт – хлеб. При детальном осмотре и проверке работы магнитов, установленных в машине, выявлено, что их работа недостаточна для удержания металлических частиц. Магниты нуждаются в замене. Звуковые металлодетекторы на этапах производства продукции отсутствуют.

По результатам проведения внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) инспекторами был составлен акт, протокол и предписано об устранении нарушений требований законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных. Главным управлением было принято постановление о наложении штрафа в размере десяти минимальных заработных плат.

Оператор рынка полностью согласился с выявленными нарушениями и провел корректирующие мероприятия по установленным несоответствиям. В ходе проверки выполнения предписания инспекторами было подтверждено, что все предварительно обнаруженные нарушения устранены.

Общество Госпродпотребслужба
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах арестовали счета кальянной из-за антисанитарии
02.11.2021 10:30

В Сумах арестовали счета кальянной из-за антисанитарии

Недобросовестные действия оператора рынка по обжалованию примененного штрафа привели к аресту его счетов на сумму 30 тыс. грн....

В Сумах торговую сеть оштрафовали на 50 тыс. грн
02.11.2021 08:31

В Сумах торговую сеть оштрафовали на 50 тыс. грн

В судебном порядке подтверждена законность примененного штрафа в размере 50 тыс. грн. к торговой сети за нарушение температурных условий хранения...

На Сумщине предприятие заплатит 94 тыс. грн штрафа за ржавый гвоздь в хлебе
01.11.2021 15:32

На Сумщине предприятие заплатит 94 тыс. грн штрафа за ржавый гвоздь в хлебе

В Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области в июле 2020 года поступило обращение гражданки, которая приобрела хлеб и при разрезе...

В Сумах оштрафовали перевозчика мусора на 34 тыс. грн
26.10.2021 15:52

В Сумах оштрафовали перевозчика мусора на 34 тыс. грн

В судебном порядке доказана законность штрафа в размере 34 тыс. грн. за недопуск к проверке, примененной в отношении ООО А-Муссон»....

В Сумах хотят уволить директора школы
20.10.2021 11:43

В Сумах хотят уволить директора школы

По результатам судебных разбирательств Главное управление Госпродпотребслужбы украины в Сумской области инициировало увольнение директора Сумской специальной начальной школы №31 и...

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 534 человек
Сегодня 09:06
В Сумах умер известный хирург
Сегодня 12:57
На Сумщине хлебзавод оштрафовали на 60 тысяч за гайку в хлебе
Сегодня 12:36
Краснопольские спасатели дважды укрощали пожары в жилых домах
Сегодня 12:30
В Шостке открыли помещение станции экстренной медицинской помощи после капремонта
Сегодня 11:50
У Сумах пройде «марафон, який ніхто не хоче бігти»
Сегодня 11:10
Ночью в Сумах будет остановлена работа двух водозаборов: где не будет воды?
Сегодня 11:02
В Сумах очень избирательно решаются проблемы, поставленные в депутатских запросах
Сегодня 10:58
Бывшую чиновницу Сумской ОГА, обвиняемую в мошенничестве, судом признано невиновной
Сегодня 10:33
Из-за махинаций с землей на Нахимова суд запретил Сумскому горсовету ею распоряжаться
Сегодня 09:50
Глава Сумской ОГА представил главу Шосткинской райгосадминистрации
Сегодня 09:10
В Сумах задержали рецидивистов, напавших на пункт приема металлолома
Сегодня 09:04
view counter
view counter

Статьи

Планируем отдых на лето 2022 - преимущества раннего бронирования туров
Сегодня 13:33
НАШ КРАЙ: Розвиток інфраструктури сільських територій – основа розвитку громади
Сегодня 13:27
На Сумской онкодиспансер нужно 400 млн грн
Сегодня 09:21
Громадам Сумщини самим потрібно вирішувати подальшу долю навчання школярів
Вчера 17:31
Бесплатная доставка вкусных бургеров в городе Киев - обзор заведений
Вчера 14:13
Лайфхаки как всегда выбирать вкусную лапшу вок в Мелитополе
Вчера 13:57
Світлодіодні світильники та їх переваги
Вчера 13:33
Заказ и доставка цветов по всей Украине ®
22.11.2021 15:30
Особенности и преимущества наращивания зубов
22.11.2021 13:54
У Сумах відкрили партійний офіс «УДАРу Віталія Кличка»®
22.11.2021 10:59
“Птахопродукт” - натуральні продукти для здорового життя
19.11.2021 11:17
Газова пастка для бізнесу та місцевого самоврядування
19.11.2021 10:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.