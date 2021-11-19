Краснопольские спасатели дважды укрощали пожары в жилых домах 24 ноября в 7:53 в Службу спасения "101" поступила информация о пожаре в частном жилом доме по ул. Пушкина в пгт Краснополье Сумского района.

Звонили соседи, увидевшие выходящий из под кровли дым. Через пять минут на место вызова прибыл дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части. Из-за сильного задымления пожарные работали в защитных аппаратах. На крыше здания происходило тление деревянного перекрытия. В 8:10 пожар локализовали, а в 8:32 – ликвидировали.

Уже 25 ноября в 3.40 краснопольские спасатели были вызваны на пер. Спасский, где возникла аналогичная ситуация. В 3:53 возгорание на кровле локализовали, а в 4:12 – ликвидировали.

Как было установлено, обнаружила пожар хозяйка, проснувшаяся от запаха дыма. Женщина позвала соседа на помощь, однако попасть в очаг пожара люди не смогли, и только после этого вызвали спасателей.

Всего на тушение этих двух пожаров привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгораний – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Для предотвращения таких случаев неукоснительно соблюдайте правила использования обогревательных приборов, следите за их состоянием и устраняйте обнаруженные неисправности. И ни в коем случае, при обнаружении признаков пожара не медлите, звоните по телефону на линию «101»!