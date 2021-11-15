Ночью в Сумах будет остановлена работа двух водозаборов: где не будет воды? Для выполнения аварийно-ремонтных работ в ночь с 25 на 26 ноября будет остановлена работа Лепеховского и Ново-Оболонского водозаборов.

В связи с этим с 23:00 без водоснабжения останутся дома районов Анновки, Добровольной, Тимирязевки и улиц Косовщинская, Ремесленная, Белопольское шоссе, Степана Бандеры, Металлургов, Ильинская, Вячеслава Чорновола, Роменская, Герасимова Кондратьева, Гамалея, Петропавловской, 20 лет Победы, Шишкаровская, Ярослава Мудрого, Засумская, Даниила Галицкого и прилегающих к ним. После завершения работ водоснабжение будет возобновлено.