Ночью в Сумах будет остановлена работа двух водозаборов: где не будет воды?

В связи с этим с 23:00 без водоснабжения останутся дома районов Анновки, Добровольной, Тимирязевки и улиц Косовщинская, Ремесленная, Белопольское шоссе, Степана Бандеры, Металлургов, Ильинская, Вячеслава Чорновола, Роменская, Герасимова Кондратьева, Гамалея, Петропавловской, 20 лет Победы, Шишкаровская, Ярослава Мудрого, Засумская, Даниила Галицкого и прилегающих к ним.
После завершения работ водоснабжение будет возобновлено.
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