В Сумах очень избирательно решаются проблемы, поставленные в депутатских запросах Каждую сессию депутаты Сумского горсовета подают на имя городского головы пару десятков депутатских запросов.

В них они обычно озвучивают проблемы, которые им рассказали жители на личных приемах и т.п. Однако некоторые запросы получают отписки за подписью мэра Сум Александра Лысенко типа: «Денег нет, но вы держитесь» или вообще игнорируются.

Но не все. Буквально вчера на сессии секретарь горсовета Олег Резник подал запрос о ремонте подъезда к манежу СумГУ. И вуаля – сегодня проезд отремонтирован.

Такими же успехами могут похвастаться очень немногие депутаты – обычно от промэрской фракции «Батькивщина» и вот теперь «Слуга народа».