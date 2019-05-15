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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:58359

В Сумах очень избирательно решаются проблемы, поставленные в депутатских запросах

Каждую сессию депутаты Сумского горсовета подают на имя городского головы пару десятков депутатских запросов.

В них они обычно озвучивают проблемы, которые им рассказали жители на личных приемах и т.п. Однако некоторые запросы получают отписки за подписью мэра Сум Александра Лысенко типа: «Денег нет, но вы держитесь» или вообще игнорируются.

Но не все. Буквально вчера на сессии секретарь горсовета Олег Резник подал запрос о ремонте подъезда к манежу СумГУ. И вуаля – сегодня проезд отремонтирован.

Такими же успехами могут похвастаться очень немногие депутаты – обычно от промэрской фракции «Батькивщина» и вот теперь «Слуга народа».

Политика Депутатский запрос Олег Резник
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