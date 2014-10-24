Бывшую чиновницу Сумской ОГА, обвиняемую в мошенничестве, судом признано невиновной 25 ноября Заречным районным судом г. Сумы признано невиновной должностное лицо Сумской ОГА (на момент происшествия).

Женщина была обвинена в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах и подстрекательстве на покушение к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение (ч. 4. ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.369 УК Украины).

По материалам дела в июле, сентябре и октябре 2014 Ирина Тараненко от начальника управления ГСЧС Украины в Сумской области Геннадия Волика денежные средства на общую сумму 500 000 грн, якобы для передачи их в качестве неправомерной выгоды главе Сумской областной государственной администрации Владимиру Шульге, однако передавать последнему денежные средства не собиралась и в дальнейшем частью из них распорядилась по собственному усмотрению, чем нанесла потерпевшему моральный вред и причинила мошенничество, то есть завладела чужим имуществом, путем обмана, совершенном в особо крупных размерах.

Основанием для оправдания стала практика Верховного Суда, согласно которой признаны недопустимыми доказательства, полученные в ходе досудебного расследования, поскольку следствие велось некомпетентным органом.

Органы прокуратуры действовали вне предоставленных процессуальным законодательством полномочий. А потому все доказательства, полученные в результате соответствующих следственных действий, недопустимы, возложение их в основу приговора невозможно.

Другие доказательства, исследованные судом, не доказали обстоятельств, изложенных в обвинительном акте.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.