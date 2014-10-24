Бывшую чиновницу Сумской ОГА, обвиняемую в мошенничестве, судом признано невиновной

Женщина была обвинена в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах и подстрекательстве на покушение к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение (ч. 4. ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.369 УК Украины).
По материалам дела в июле, сентябре и октябре 2014 Ирина Тараненко от начальника управления ГСЧС Украины в Сумской области Геннадия Волика денежные средства на общую сумму 500 000 грн, якобы для передачи их в качестве неправомерной выгоды главе Сумской областной государственной администрации Владимиру Шульге, однако передавать последнему денежные средства не собиралась и в дальнейшем частью из них распорядилась по собственному усмотрению, чем нанесла потерпевшему моральный вред и причинила мошенничество, то есть завладела чужим имуществом, путем обмана, совершенном в особо крупных размерах.
Основанием для оправдания стала практика Верховного Суда, согласно которой признаны недопустимыми доказательства, полученные в ходе досудебного расследования, поскольку следствие велось некомпетентным органом.
Органы прокуратуры действовали вне предоставленных процессуальным законодательством полномочий. А потому все доказательства, полученные в результате соответствующих следственных действий, недопустимы, возложение их в основу приговора невозможно.
Другие доказательства, исследованные судом, не доказали обстоятельств, изложенных в обвинительном акте.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
16 сентября постановлением Заречного районного суда г. Сумы обвинительный акт в отношении экс-помощницы главы Сумской облгосадминистрации Владимира Шульги Ирины Тараненко,...
Сегодня, 24 апреля в Заречном районном суде Сум состоялось уже второе заседание в подготовительном процессе по обвинению приближенной к Владимиру...
Сегодня, 20 апреля, в Заречном районном суде началось подготовительное слушание уголовного производства по обвинению теперь уже экс-начальника отдела обеспечения деятельности... 4
Сегодня, 24 октября, на своем рабочем месте была задержана начальник отдела обеспечения деятельности руководства ОГА Ирина Тараненко....