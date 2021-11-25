Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:0621

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 534 человек

COVID-19 подтвердили у 534 человек (Конотопский р-н – 100, Ахтырский р-н – 50, Роменский р-н – 47, Сумской р-н – 310, Шосткинский р-н – 27).

По состоянию на 25 ноября 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 123 185 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2482 летальных исхода, за минувшие сутки – 14 (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н – 2, Роменский р-н – 3, Сумской р-н – 6, Шосткинский р-н – 2).

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 108 333 человека, из них за минувшие сутки – 865 (Конотопский р-н – 69, Ахтырский р-н – 48, Роменский р-н – 61, Сумской р-н – 542, Шосткинский р-н – 145).

Фото
Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 324 человек
Вчера 09:05

На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 324 человек

COVID-19 подтвердили у 324 человек (Конотопский р-н – 35, Ахтырский р-н – 24, Роменский р-н – 35, Сумской р-н –...

Сумщина спустилась с 1-го на 8-е место по уровню заболеваемости COVID-19
23.11.2021 15:29

Сумщина спустилась с 1-го на 8-е место по уровню заболеваемости COVID-19

По показателю загруженности коек с кислородом область уже не превышает индикаторную границу. При норме 65% он находится на уровне 60%....

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 255 человек
23.11.2021 08:30

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 255 человек

COVID-19 подтвердили у 255 человек (Конотопский р-н – 60, Ахтырский р-н – 37, Роменский р-н – 55, Сумской р-н –...

17% сумчан, которые лечатся от коронавируса в стационарах, были вакцинированы
22.11.2021 09:58

17% сумчан, которые лечатся от коронавируса в стационарах, были вакцинированы

Статистику предоставила сегодня, 22 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....

В Сумской области за воскресенье COVID-19 подтвердили у 205 человек
22.11.2021 08:46

В Сумской области за воскресенье COVID-19 подтвердили у 205 человек

COVID-19 подтвердили у 205 человек (Конотопский р-н – 4, Ахтырский р-н – 13, Роменский р-н – 24, Сумской р-н –...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ніч перед Різдвом (прем'єра)
Ніч перед Різдвом (прем'єра)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Нелегалка (мала сцена)
Нелегалка (мала сцена)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.30
Спадкоємці Рабурдена
Спадкоємці Рабурдена
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
18.00
Концерт камерного оркестру старовинної та сучасної музики «Ренесанс»
Концерт камерного оркестру старовинної та сучасної музики «Ренесанс»
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.