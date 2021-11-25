На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 534 человек

По состоянию на 25 ноября 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 123 185 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2482 летальных исхода, за минувшие сутки – 14 (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н – 2, Роменский р-н – 3, Сумской р-н – 6, Шосткинский р-н – 2).
От COVID-19 в Сумской области выздоровело 108 333 человека, из них за минувшие сутки – 865 (Конотопский р-н – 69, Ахтырский р-н – 48, Роменский р-н – 61, Сумской р-н – 542, Шосткинский р-н – 145).
COVID-19 подтвердили у 324 человек (Конотопский р-н – 35, Ахтырский р-н – 24, Роменский р-н – 35, Сумской р-н –...
По показателю загруженности коек с кислородом область уже не превышает индикаторную границу. При норме 65% он находится на уровне 60%....
COVID-19 подтвердили у 255 человек (Конотопский р-н – 60, Ахтырский р-н – 37, Роменский р-н – 55, Сумской р-н –...
Статистику предоставила сегодня, 22 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
COVID-19 подтвердили у 205 человек (Конотопский р-н – 4, Ахтырский р-н – 13, Роменский р-н – 24, Сумской р-н –...