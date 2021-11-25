На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 534 человек COVID-19 подтвердили у 534 человек (Конотопский р-н – 100, Ахтырский р-н – 50, Роменский р-н – 47, Сумской р-н – 310, Шосткинский р-н – 27).

По состоянию на 25 ноября 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 123 185 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2482 летальных исхода, за минувшие сутки – 14 (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н – 2, Роменский р-н – 3, Сумской р-н – 6, Шосткинский р-н – 2).

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 108 333 человека, из них за минувшие сутки – 865 (Конотопский р-н – 69, Ахтырский р-н – 48, Роменский р-н – 61, Сумской р-н – 542, Шосткинский р-н – 145).