У Сумах пройде «марафон, який ніхто не хоче бігти»

Марафон у вигляді естафети з 8 учасників пройде на півострові в районі Студентського пляжу.
Початок о 17.00.
Восьмеро аматорів хочуть разом побити світовий рекорд, тобто вибігти із 2 годин.
Після марафону відбудеться забіг на 5,14 км (8 повних кіл навколо пляжу).
19:20-19:45 - видача стартових пакетів для дистанції 5,14км;
20:00 - старт забігу 5,14км;
Забіг проводиться в режимі funrun тому нагородження переможців та призерів не проводиться.
Марафон, який ніхто не хоче бігти
У Нью-Йорку щорічно проводиться всесвітньо відомий марафон. Виявляється в нас в Україні теж є Нью-Йорк, на лінії фронту. На жаль, з кожним роком весь світ забуває, що в нас йде війна, а про таке треба пам‘ятати… І виходить в нас уже протягом 7 років йде марафон, ЩОДНЯ, під назвою війна.
Суть така:
- біжиш, скільки хочеш;
- біжиш, де хочеш;
- біжиш, коли хочеш.
І головне поділитися цим.
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