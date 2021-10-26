У Сумах пройде «марафон, який ніхто не хоче бігти» Вже цієї п'ятниці відбудеться забіг #марафонякийніхтонехочебігти у м. Суми.

Марафон у вигляді естафети з 8 учасників пройде на півострові в районі Студентського пляжу.

Початок о 17.00.

Восьмеро аматорів хочуть разом побити світовий рекорд, тобто вибігти із 2 годин.

Після марафону відбудеться забіг на 5,14 км (8 повних кіл навколо пляжу).

19:20-19:45 - видача стартових пакетів для дистанції 5,14км;

20:00 - старт забігу 5,14км;

Забіг проводиться в режимі funrun тому нагородження переможців та призерів не проводиться.

Довідка

Марафон, який ніхто не хоче бігти

У Нью-Йорку щорічно проводиться всесвітньо відомий марафон. Виявляється в нас в Україні теж є Нью-Йорк, на лінії фронту. На жаль, з кожним роком весь світ забуває, що в нас йде війна, а про таке треба пам‘ятати… І виходить в нас уже протягом 7 років йде марафон, ЩОДНЯ, під назвою війна.

Суть така:

- біжиш, скільки хочеш;

- біжиш, де хочеш;

- біжиш, коли хочеш.

І головне поділитися цим.