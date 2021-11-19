Из-за махинаций с землей на Нахимова суд запретил Сумскому горсовету ею распоряжаться Сумским депутатам запретили распоряжаться землей в районе улицы Нахимова.

Сначала эту землю горсовет дал в аренду строительной компании для возведения коттеджей, а затем ее часть раздал АТОшникам. Не согласившись с этим, фирма-застройщик подала иск в суд, говорится в сюжете Суспільного.

Перед началом сессии горсовета 24 ноября государственный исполнитель Сергей Ричкаль зачитал определение хозяйственного суда области: «Запретить ответчику - Сумскому городскому совету - принимать решения по поводу земельных участков с кадастровыми номерами и площадями…». Далее по тексту – 22 земельных участка, площадью от 10 соток до 3,8 га в Сумах в районе перекрестка переулка Гетманский и ул. 6-я Продольная.

Речь идет о территории напротив Сумского хлебзавода на улице Нахимова. Частное акционерное общество «Альфасистемстрой» арендует эту землю 15 лет. За это уплатили более 7 млн грн в городской бюджет, рассказал член наблюдательного совета предприятия Гиорги Церетели. Говорит, что на шести гектарах строят по проекту коттеджный городок. Градостроительные условия и ограничения получили в 2010 году, через четыре года спустя возвели первые дома, всего здесь должно было быть их 64. Планировалось пять очередей строительства, успели – три.

«Мы подвели здесь электричество более 400 кВт, построили здесь КТП, было сделано шкаф для газораспределительной системы, сделана центральная канализация и вода. Были во всех службах получены соответствующие техусловия. Когда мы подошли к четвертой очереди, это был прошлый год, у нас в декабре истек срок договора аренды и в соответствии с законодательством, мы вовремя, в сроки сдали их в ЦПАУ, и далее они были переданы в департамент земельных ресурсов. В июне этого года было принято положительное решение на комиссии о том, чтобы мы продолжили наше строительство», – рассказал Церетели.

По его словам, параллельно горсовет принял второе положительное решение распределить землю между 19 участниками боевых действий, а затем добавились еще трое.

Согласно процедуре, чтобы получить разрешение на получение земли, заявки участников боевых действий рассматривают на совете участников АТО при городском голове.

«В связи с тем, что участники АТО подали заявку, то приоритет у нас всегда был участником АТО. Мы не выносим решения, которые не прошли координационный совет», – сказал городской голова Александр Лысенко.

После координационного совета заявки ветеранов войны рассматривает депутатская земельная комиссия. Глава «Союза участников АТО 27 реактивной артбригады» Александр Корытник говорит, что документов на эти земельные участки они не видели.

«Я участвовал в совете АТО и членов семей погибших при Сумском городском голове с 2017 года. За это время по отношению к любым земельным участкам в районе 6-й Продольной, пер. Гетманский и все такое на советах АТО не соглашалось», – сказал он.

Глава Координационного совета участников АТО Андрей Тимофиев сказал, что тоже ничего не согласовывали. Мы дозвонились одному из участников боевых действий из списка, который претендует на получение здесь земли. Участник боевых действий Николай Седых прокомментировал это так: «Я об этом услышал сегодня от ваших журналистов. Я этим вопросом не занимался, потому что я на работе постоянно, у меня нет времени».

В сентябре 2021 года общество подало иск в Хозяйственный суд, чтобы за ним признали право аренды. Но по Публичной кадастровой карте земли, на которую делался проект и которую выдавали предприятию в аренду раньше, уже нет. Ее поделили на двадцать два других участка. Именно на них и дали разрешение на разработку проектных документов, чтобы получить участки в собственность. Поэтому строительная фирма обратилась в полицию, говорит Гиорги Церетели, потому что подозревают чей-то частный в этом интерес.

«Наше предположение, что под видом благородного дела есть интерес частного обогащения некоторых чиновников горсовета. Несколько личностей, по нашей информации, директора фирм в Луганской, Донецкой областях. По нашей информации, есть люди, которые не являются сумчанами, при этом получают участки в г. Сумы, еще и не просто участки получают, а наши участки», – говорит Церетели.

Постановление суда о запрете совершать какие-либо действия по спорной земле будет действовать в течение трех лет. Общество обратилось с заявлением о продлении аренды земельного участка площадью 6 га в районе улицы Нахимова в конце 2020 года, рассказал директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий Клименко.

«Долгое время не было рассмотрено данное заявление ни комиссией, ни соответственно сессией. Договор уже фактически закончился. Действительно, на части земельного участка есть имущество, принадлежащее «Альфасистемстрой» и недавно было обращение участников АТО о предоставлении разрешений на разработку технической документации на часть свободного земельного участка, арендованного «Альфасистемстрой», – подтвердил Клименко.

Как сказал городской голова, они будут ждать решения суда. По Публичной кадастровой карте, собственность данной земли прописана как «не определена».