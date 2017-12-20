В Сумах 154-квартирный дом вторые сутки без газа и отопления Сумские газовики второй день не могут включить газ в многоэтажный дом на ул. Интернационалистов, в котором индивидуальное газовое отопление в каждой квартире.

Об этом на своей странице в Фейсбуке житель дома Денис Курбатов.

«Пост про газ, індивідуальне опалення і монополії.

Точніше про його відсутність вже другу добу у будинку із 154 квартир, у 21му столітті, у обласному центрі, у поки не військових і не аварійних умовах.

У будинку 30-40 дітей різного віку.

Історія така, 23.11.21 якомусь вибачаюсь за точне формулювання, невідомому і непуганому ідіоту, захотілось розважитись, і він просто від нєфіг делать проходив повз, і перекрив газовий вентиль на цілий будинок (фото 1). Погасли котли, плити і можливість помити необхідні частини тіла гарячою водою.

Зрозуміло люди почали дзвонити на 104 у компанію, якій вони щомісяця сплачують по 150-200 грн за безперебійнну "доставку" газу. Аварійна #Сумигаз прибула швидко, і так же швидко зрозуміла причину. Треба було просто повернути вентиль у відкрите положення. Але ні, є правила безпеки, і тд, напевне ще середини минулого сторіччя, де газ можна пускати лише ....у світлий час доби!(бо у темний напевне він погано себе поводить )). Будь-які умовляння зайнятись цим одразу ж, поки всі люди вдома, були відкинуті газовиками.

Крім цього, під час майбутнього пуску, усі 154 квартири повинні бути вдома (в робочий день). Час свята пуску газу призначено розмитий (з 9ї до 17ї, ну і ще раз, це в робочий день). Але дата була дякуючи вищим силам конкретною (24.11).

Панове газовики із #Сумигаз прибули до будинку біля 12.00, і почали "працювати".

Слід сказати, що телефонна служба і вчора і сьогодні відповідала мешканцям , які просили пришвидшити процес бо холодно і вдома діти, в стилі "а шта ви хотєлі, многа заказов, случай не аварійний, нє замерзнєте "...

Через годину роботи, газовики виявили!, що аж на 6ти стояках будинку (біля 60 квартир) падає тиск газу. Просто падає , напевне через витівку вищеописаного ідіоту. Тому згідно інструкції, враховуючи що не всі мешканці були вдома (бо багато людей не живуть у новобудовах, з різних причин, і це не секрет), опломбували ці стояки (фото 2) і поїхали геть.

Зрозуміло мешканці трохи в шоці , бо газу немає, опалення також, надворі не травень, почали шукати власників відсутніх квартир, тягнути їх до будинку, і перекривати крани.

Процес цей не з легких, але до 15.00 він був завершений, і мешканці знову терміново звернулись до 104 і газовиків , щоб ті зняли пломби і пустили газ.

Тут увага.

Незважаючи на те, що випадок не аварійний! (зимою будинок без опалення, і справді, яка тут аварія), вони таки погодились через якийсь час приїхати (за наші ж кошти).

І приїхали! Але...

Несподівано біля 16.00 стало темнішати на дворі і...що?

Правильно ІНСТРУКЦІЯ ПРО ТЕМНИЙ ЧАС ДОБИ, ГАЗ ПУСКАТИ НЕ МОЖНА , "ЖДІТЕ ЗАВТРА"...

Зараз в квартирах +14 (фото 3), ніч попереду, нелегкі роздуми... риторичні питання...і сплачені рахунки за безперебійну "доставку" газу.

Деякі з риторичних питань.

Як таке взагалі можливо?

І чи и є в цій державі хоч якісь механізми захисту від подібних монопольних газовиків і їм подібних?

Щиро дякую усім, хто дочитав до кінця посту, і заздалегідь вдячний за дієві поради щодо цієї ситуації», - написал сумчанин.