В Шостке открыли помещение станции экстренной медицинской помощи после капремонта Обновленное помещение станции осмотрел в рамках рабочей поездки в Шосткинский район глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

В помещении станции был выполнен значительный объем работ. Осуществлено наружное утепление стен помещения, отремонтирована крыша, сделан навес над входом и хорошее крыльцо; внутри заменена электропроводка, пошпаклеваны стены, сделан навесной потолок, капитально отремонтирован санузел.

А еще выполнен дополнительный вход для бригад, которые возвращаются по вызову к больным СOVID-19, обустроено специальное помещение, где происходит обработка и обеззараживание спецодежды медицинских работников. Кроме этого, приведена в порядок прилегающая к станции территория.

Недалеко от станции находятся гараж и его вспомогательные помещения, где была проведена настоящая реконструкция. В гараже сделаны две высокие ворота – для въезда современных автомобилей.

Кроме того, Шосткинская центральная районная больница выделила станции вспомогательные помещения, которые переоборудовали под водительские комнаты, а также склад для хранения медикаментов. Центр приобрел кровати и индивидуальные шкафы для каждого водителя. Теперь они в ожидании нового вызова смогут отдохнуть в комфортных условиях.

Общая стоимость всех работ – более 4 миллионов гривен. Выполнены они на средства, полученные от хозяйственной деятельности коммунального некоммерческого предприятия.