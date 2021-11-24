Глава Сумской ОГА представил главу Шосткинской райгосадминистрации

Дмитрий Живицкий зачитал распоряжение Президента Украины о назначении Виктора Губенко главой Шосткинской районной государственной администрации и пожелал ему плодотворной работы во благо района.
Губенко Виктор Григорьевич родился 28 марта 1979 года в с. Уланово (бывший Глуховский район) Сумской области.
Образование высшее. В 2002 году окончил Сумской государственный аграрный университет по специальности «Менеджмент организаций», квалификация – магистр менеджмента; в 2009 году – Харьковский национальный университет внутренних дел по специальности «Правоведение», квалификация – юрист,
С 2004 по 2020 год работал на разных должностях в коммунальном предприятии "Глуховский тепловой район", г. Глухов Сумской области. В июне 2020 года был назначен главой Середино-Будской районной государственной администрации. С мая 2021 года до сих пор работал в должности первого заместителя главы Шосткинской районной государственной администрации.
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