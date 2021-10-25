Сумские дзюдоисты отличились в Харькове

В этих соревнованиях принимали участие воспитанники сумской ДЮСШ «Спартак», которые продемонстрировали свое мастерство в поединках и заняли призовые места:
Каблюк Родион – I место (в/к 29 кг), Чуприна Максим – ІІ место (в/к 42 кг), Пасха Дмитрий – ІІ место (в/к +50 кг).
Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели Роман Линник и Виталий Нацик.
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