Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:17263

Сумская лучница выиграла Кубок Украины

Во Львове проходит розыгрыш Кубка Украины по стрельбе из лука в помещениях.

Сегодня, 24 ноября, были разыграны первые медали – индивидуальные среди мужчин и женщин.

Лучшей среди сумчан стала Полина Родионова, которая стала лучшей, обыграв в финале также сумчанку Ирину Хочину. 9-е место заняла Евгения Бадулина, 17-е – Богдана Гапон, Дарья Коваль и Леся Снагощенко.

Среди мужчин лучшим из наших стал Владислав Лисняк – 9-е место. 17-е у Егора Леоненко, Артема Овчинникова и Никиты Шишкина.

Дальше будут командные стрельбы

Спорт Полина Родионова Стрельба из лука
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские лучники завершили Кубок Украины с «золотом»
05.10.2021 17:29

Сумские лучники завершили Кубок Украины с «золотом»

Сегодня, 5 октября, в Новой Каховке завершился финал кубка Украины по стрельбе из лука....

Сумские лучники выиграли Кубок Украины
05.10.2021 09:23

Сумские лучники выиграли Кубок Украины

1-5 октября в Новой Каховке проходит Кубок Украины по стрельбе из лука....

Сумская лучница стала второй на Кубке Украины
04.10.2021 10:09

Сумская лучница стала второй на Кубке Украины

1-5 октября в Новой Каховке проходит Кубок Украины по стрельбе из лука....

Сумские лучники выступят на чемпионате мира
21.09.2021 11:32

Сумские лучники выступят на чемпионате мира

Сегодня, 21 сентября, стартует чемпионат мира по стрельбе из лука....

Сумские лучники выиграли еще две медали во Львове
11.09.2021 22:38

Сумские лучники выиграли еще две медали во Львове

Во Львове проходит 58-й международный турнир по стрельбе из лука «Золотая осень»....

Новости

На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 324 человек
Сегодня 09:05
Сумская река побила собственный антирекорд по содержанию нитритов
Сегодня 15:52
Сумские дзюдоисты отличились в Харькове
Сегодня 15:49
Сумская лучница выиграла Кубок Украины
Сегодня 15:17
На Сумщине взят под стражу подозреваемый в нанесении смертельных повреждений собутыльнику
Сегодня 14:48
Сумчанка заявила, что работники "Новой почты" украли у нее 10 кг сахара
Сегодня 14:08
На Сумщине грузовик сбил велосипедиста
Сегодня 13:13
Найближчі 7 місяців на Сумщині заборонено ловити раків!
Сегодня 13:02
Сумчане неприятно удивлены площадками в новом детсаду почти за 100 млн грн
Сегодня 12:14
Сумчанин, бросивший гранату в толпу посетителей ночного клуба, осужден за сопротивление и насилие в отношении правоохранителя в СИЗО
Сегодня 11:33
В Сумах пожарные спасли от уничтожения жилой дом
Сегодня 11:29
Сумские патрульные вернули домой двух пожилых людей, разыскиваемых родными
Сегодня 11:26
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.