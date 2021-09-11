Сумская лучница выиграла Кубок Украины

Сегодня, 24 ноября, были разыграны первые медали – индивидуальные среди мужчин и женщин.
Лучшей среди сумчан стала Полина Родионова, которая стала лучшей, обыграв в финале также сумчанку Ирину Хочину. 9-е место заняла Евгения Бадулина, 17-е – Богдана Гапон, Дарья Коваль и Леся Снагощенко.
Среди мужчин лучшим из наших стал Владислав Лисняк – 9-е место. 17-е у Егора Леоненко, Артема Овчинникова и Никиты Шишкина.
Дальше будут командные стрельбы
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