Сумская лучница выиграла Кубок Украины Во Львове проходит розыгрыш Кубка Украины по стрельбе из лука в помещениях.

Сегодня, 24 ноября, были разыграны первые медали – индивидуальные среди мужчин и женщин.

Лучшей среди сумчан стала Полина Родионова, которая стала лучшей, обыграв в финале также сумчанку Ирину Хочину. 9-е место заняла Евгения Бадулина, 17-е – Богдана Гапон, Дарья Коваль и Леся Снагощенко.

Среди мужчин лучшим из наших стал Владислав Лисняк – 9-е место. 17-е у Егора Леоненко, Артема Овчинникова и Никиты Шишкина.

Дальше будут командные стрельбы