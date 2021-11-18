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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:48382

На Сумщине взят под стражу подозреваемый в нанесении смертельных повреждений собутыльнику

По ходатайству следователя и прокурора Конотопской окружной прокуратуры решением суда 40-летнему подозреваемому, лишившему жизни товарища, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Событие произошло 21 ноября в с. Кошары Конотопского района в одном из частных домов, где собралась компания из двух мужчин и двух женщин. Предварительно установлено, что во время застолья потерпевший на почве ревности ударил свою сожительницу. Это увидел подозреваемый и пытался прекратить действия товарища. Между мужчинами началась стычка, во время которой старший несколько раз ударил младшего. От полученных травм 29-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. За содеянное ему грозит от 7 до 10 лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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