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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:35186

Сумские копы остановили пьяного иностранца за рулем

«Выпил вина, потому что у нас это разрешено», - именно так патрульным объяснил причину своего нетрезвого управления иностранец.

Патрулируя проспект Михаила Лушпы, инспекторы остановили транспортное средство Opel Astra, водитель которого нарушал ПДД.

54-летний иностранец имел признаки алкогольного опьянения. Но он сразу нашел этому объяснение. Мол, там, откуда он приехал, это позволено. Мужчина осмотр на состояние опьянения прошел на месте остановки транспортного средства. Результат осмотра был положительным – 0,82 промилле алкоголя.

На водителя патрульные вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил пользования внешними осветительными приборами) и составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. От управления его отстранили.

Право Пьяный за рулем
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